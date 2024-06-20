Немецкий депутат извинилась за расистский пост о сборной Германии

Заместитель председателя Бундестага от партии «Зеленые» Катрин Геринг-Эккардт извинилась за то, что в соцсети Х (ранее Twitter) она допустила расистское высказывание о сборной Германии по футболу.

«Эта команда на самом деле прекрасна. Представьте на мгновение, если бы за нее выступали только белые немецкие игроки», — написала она.

После этой публикации о Геринг-Эккардт столкнулась с волной критики. Политик отметила, что выбрала неудачную формулировку.

«Я расстроена тем, что 21% немцев предпочли бы видеть больше белых в сборной. Я горжусь этой командой и надеюсь, что нам удастся убедить оставшийся 21%», — написала Геринг-Эккардт.

Перед стартом Евро-2024 в Германии прошел опрос, согласно которому 21% немцев хотели бы видеть больше белокожих игроков в команде.

Сборная Германии обыграла национальную команду Венгрии в матче 2-го тура группового этапа Евро-2024. Встреча завершилась со счетом 2:0. В составе победителей отличились Джамал Мусиала и Илкай Гюндоган. Германия стала первой сборной, которая обеспечила себе путевку в 1/8 финала Евро-2024.

Ранее чемпион Европы заявил, что 21-летний талант из Германии ярче всех проявит себя на Евро.