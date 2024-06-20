Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Немецкий депутат извинилась за расистский пост о сборной Германии

Немецкий депутат Геринг-Эккардт извинилась за расистский пост о сборной Германии

close
100%
Bernd Weibrod/dpa/picture-alliance

Заместитель председателя Бундестага от партии «Зеленые» Катрин Геринг-Эккардт извинилась за то, что в соцсети Х (ранее Twitter) она допустила расистское высказывание о сборной Германии по футболу.

«Эта команда на самом деле прекрасна. Представьте на мгновение, если бы за нее выступали только белые немецкие игроки», — написала она.

После этой публикации о Геринг-Эккардт столкнулась с волной критики. Политик отметила, что выбрала неудачную формулировку.

«Я расстроена тем, что 21% немцев предпочли бы видеть больше белых в сборной. Я горжусь этой командой и надеюсь, что нам удастся убедить оставшийся 21%», — написала Геринг-Эккардт.

Перед стартом Евро-2024 в Германии прошел опрос, согласно которому 21% немцев хотели бы видеть больше белокожих игроков в команде.

Сборная Германии обыграла национальную команду Венгрии в матче 2-го тура группового этапа Евро-2024. Встреча завершилась со счетом 2:0. В составе победителей отличились Джамал Мусиала и Илкай Гюндоган. Германия стала первой сборной, которая обеспечила себе путевку в 1/8 финала Евро-2024.

Ранее чемпион Европы заявил, что 21-летний талант из Германии ярче всех проявит себя на Евро.

Все новости на тему:
ЕВРО 2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами