Военные из США будут следить за порядком во время Игр в Париже

Минимум 2000 иностранных полицейских и военнослужащих будут следить за порядком во время Олимпийских игр в Париже, передает Le Journal du Dimanche.

Уже известно, что на Игры приедут военнослужащие и полицейские из США, Польши, Бельгии, Англии, Испании, Литвы, Нидерландов, Германии и Дании.

Правоохранители будут также заниматься поиском взрывчатки и защитой от беспилотников.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

В качестве альтернативы Россия создала формат Игр дружбы. Первые Игры дружбы планировалось провести с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Инициатором и координатором Игр дружбы является Международная ассоциация дружбы (International Friendship Association (IFA). 7 июня генеральный директор оргкомитета Игр дружбы Алексей Сорокин подтвердил информацию о том, что мероприятие будет перенесено.

Ранее допущенная к Олимпиаде российская спортсменка отказалась от участия в Играх.