Болельщик сборной России рассказал, как он пронес флаг РФ на Евро-2024, несмотря на запрет

Болельщик из России Роман рассказал, как пронес флаг на матч Евро-2024 между Словенией и Сербией, заявив, что притворился сербом, передает «Чемпионат».

«Мы перевернули наши российские флаги. Плюс я говорю на сербском языке, начал изъясняться на нем, и все сработало», — сказал Роман.

Встреча завершилась со счетом 1:1. Единственный мяч за Словению забил Жан Карничник. Он отличился на 69 минуте поединка. На последней минуте поединка мяч после подачи углового забил серб Лука Йович.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию встречи.

После двух туров Словения набрала два очка, Сербия пока имеет один балл. Также в одной группе с Сербией и Словенией играют Англия и Дания, которые проводят в эти минуты очный поединок. У Англичан сейчас три очка, у Дании — одно.

Ранее сборная Сербии установила рекорд Евро.