Сербия на последних секундах вырвала ничью в матче со Словенией на Евро-2024

Сборная Словении по футболу сыграла вничью с Сербией в матче 2 тура группового этапа Евро-2024.

Встреча завершилась со счетом 1:1. Единственный мяч за Словению забил Жан Карничник. Он отличился на 69 минуте поединка. На последней минуте поединка мяч после подачи углового забил серб Лука Йович.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию встречи.

После двух туров Словения набрала 2 очка, Сербия пока имеет 1 балл. Также в одной группе с Сербией и Словенией играют Англия и Дания, которые проведут очный поединок 20 июня. Команды выйдут на поле в 19.00 по московскому времени. У Англичан сейчас три очка, у Дании — одно.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропускают текущий чемпионат Европы.

Ранее определилась первая сборная, вышедшая в плей-офф Евро-2024.