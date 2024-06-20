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Два российских хоккеиста попали в список главных претендентов на включение в Зал славы

The Athletic выбрал Могильного и Дацюка на включение в Зал славы

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РИА Новости

Журналисты североамериканского портала The Athletic выбрали российских хоккеистов Павла Дацюка и Александра Могильного как главных претендентов на включение в Зал славы.

Также в список главных претендентов попали Кертис Джозеф и Ши Уэбер. Россиянин Сергей Гончар не попал в окончательную четверку, несмотря на то, что он был в списке номинантов.

Дацюк на протяжении 15 лет выступал за «Детройт Ред Уингз». Стоит отметить, что на два сезона он уходил в московские ЦСКА и «Динамо». Россиянин в составе «Детройта» дважды выиграл Кубок Стэнли (2002 и 2008 год). Нападающий в составе сборной России выигрывал чемпионат мира в 2012 году и Олимпийские игры в 2018 году. Дацюк завершил карьеру в 2021 году. Его последним клубом стал «Автомобилист» из города Екатеринбурга.

Могильный начал карьеру в московском ЦСКА в 1986 году. В НХЛ он выступал за «Ванкувер», «Баффало», «Нью-Джерси», «Торонто». В 2000 году в составе «Нью-Джерси» он стал обладателем Кубка Стэнли.

Ранее в США ответили, могут ли Дацюка не ввести в Зал славы НХЛ из-за российского гражданства.

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