Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сербия направила письмо в УЕФА по факту непристойных кричалок фанатов Албании и Хорватии

Сербия обратилась в УЕФА по факту кричалок фанатов Албании и Хорватии

close
100%
Annegret Hilse/REUTERS

Футбольная ассоциация Сербии сообщила на своем сайте, что направила официальное уведомление генеральному секретарю Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Теодору Теодоридису по поводу непристойных кричалок в адрес Сербии со стороны фанатов Албании и Хорватии.

«Футбольная ассоциация Сербии направила письмо генеральному секретарю УЕФА Теодору Теодоридису», — говорится в сообщении.

Сборная Сербии сыграла на групповом этапе чемпионата Европы — 2024 пока только один матч. Команда проиграла соперникам из сборной Англии с минимальным счетом — 0:1.

УЕФА оштрафовал на €14 тысяч Сербскую федерацию футбола за поведение болельщиков на матчах Евро-2024 против Англии. Фанаты обвинялись в том, что они бросали посторонние предметы на поле, а также демонстрировали провокационные сообщения.

Ранее Сербия пригрозила снятием с чемпионата Европы.

Все новости на тему:
ЕВРО 2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами