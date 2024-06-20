Сербия направила письмо в УЕФА по факту непристойных кричалок фанатов Албании и Хорватии

Футбольная ассоциация Сербии сообщила на своем сайте, что направила официальное уведомление генеральному секретарю Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Теодору Теодоридису по поводу непристойных кричалок в адрес Сербии со стороны фанатов Албании и Хорватии.

«Футбольная ассоциация Сербии направила письмо генеральному секретарю УЕФА Теодору Теодоридису», — говорится в сообщении.

Сборная Сербии сыграла на групповом этапе чемпионата Европы — 2024 пока только один матч. Команда проиграла соперникам из сборной Англии с минимальным счетом — 0:1.

УЕФА оштрафовал на €14 тысяч Сербскую федерацию футбола за поведение болельщиков на матчах Евро-2024 против Англии. Фанаты обвинялись в том, что они бросали посторонние предметы на поле, а также демонстрировали провокационные сообщения.

Ранее Сербия пригрозила снятием с чемпионата Европы.