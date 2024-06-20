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Озвучены детали контракта между «Пари НН» и Магкеевым

Контракт «Пари НН» с игроком Магкеевым может быть автоматически продлен

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Сборная России по футболу

«Пари Нижний Новгород» предложит контракт защитнику Станиславу Магкееву, который при определенных условиях может быть пролонгирован автоматически. Об этом сообщает Legalbet со ссылкой на журналиста издания Анара Ибрагимова.

Ожидается, что «Пари НН» подпишет с Магкеевым контракт по схеме «1+1». По данным источника, контракт будет продлен, если защитник проведет за новую команду более 60 минут в 80% матчей предстоящего розыгрыша Российской премьер-лиги (РПЛ). Действующий контракт Магкеева с «Локомотивом» истекает 30 июня.

24-летний Магкеев является воспитанником «железнодорожников». За основную команду защитник дебютировал 26 мая 2019 года против «Уфы». Летом 2020 года он продлил контракт с командой сроком на четыре года. По итогам 2020 года Магкеев стал номинантом премии «Первая пятерка», вручаемой ежегодно с 2002 года лучшему молодому игроку российского футбола.

В 2021 году защитник получил разрыв передней крестообразной связки правого колена. В мае 2023 года у Магкеева был выявлен разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава, из-за чего он пропустил весь прошедший сезон.

Ранее Магкеев отказался от нового контракта с «Локомотивом».

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