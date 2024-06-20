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Российских болельщиков не хотели пускать с флагами на матч Евро-2024

Болельщиков не хотели пускать с флагами РФ на матч Евро-2024 Словения — Сербия

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Angelika Warmuth/REUTERS

Болельщиков из России не хотели пускать с национальными флагами на матч группового этапа Евро-2024 между Словенией и Сербией, передает ТАСС.

Россияне вышли из положения, перевернув флаги. Их пропустили через другой вход, приняв их за сербов.

Словения и Сербия начали играть в 16:00 по московскому времени. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка. После 30 минут матча счет не открыт.

Ранее сообщалось, что власти Германии запретили проносить символику России в фан-зоны Евро-2024 .

Сборная России не смогла принять участие в чемпионате Европы, поскольку с 2022 года национальная команда и российские клубы получили отстранение от турниров, которые проводятся под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций и Международной федерации футбола.

Ранее в Сербии объяснили, почему фанаты сборной скандировали «Путин» перед матчем Евро.

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