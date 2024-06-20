Двукратный олимпийский чемпион предсказал исход финала Кубка Стэнли

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников высказался о финальной серии Кубка Стэнли между «Флоридой Пантерз» и «Эдмонтон Ойлерз».

«После пятого матча преимущество однозначно на стороне «Эдмонтона». Им некуда отступать, они стоят у стены, права на ошибку у «Ойлерз» больше нет. Они будут сражаться до конца и многое в этой серии решит психология. Не думаю, что у «Флориды» появилась какая-то расслабленность после третьей победы, просто у «Эдмонтона» есть исполнители, которые могут решать игру. Один только Макдэвид чего стоит», — подчеркнул Кожевников в разговоре с Legalbet.

При этом специалист заявил, что и при счете 3-0 в пользу «Флориды» был уверен, что серия не закончится в четырех матчах, а победы «Пантерз» он связывает с чудесами в воротах от Сергея Бобровского. По мнению Кожевникова, в таком режиме человеку невозможно спасать всю финальную серию, тем более «Эдмонтон» обладает классными исполнителями, начиная с Коннора Макдэвида. И все же двукратный олимпийский чемпион считает, что оставшуюся одну победу «Пантерз» смогут одержать и завоюют Кубок Стэнли.

После пяти встреч «Флорида» впереди в серии до четырех победы со счетом 3-2. При этом два последних матча остались за клубом из Канады, который будет хозяином льда в шестом матче серии.

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