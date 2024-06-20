Буффон: Сафонов — вратарь, карьера которого сейчас на подъеме

Бывший вратарь «ПСЖ» и сборной Италии, чемпион мира Джанлуиджи Буффон поделился размышлениями о переходе российского голкипера Матвея Сафонова из «Краснодара» в парижский клуб. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Сафонов — вратарь, карьера которого сейчас на подъеме, и переход в «ПСЖ» — это большой шаг вперед, потому что он будет играть в прекрасной команде, великом клубе и тренироваться с невероятными игроками, у которых он сможет перенять некоторые секреты, чтобы совершенствоваться дальше», — заявил Буффон.

7 июня стало известно, что Сафонову запрещено выезжать из России из-за задолженности по алиментам, превышавшей 60 млн рублей. Запрет вступил в силу 6 июня, когда вратарь уже находился вместе с национальной командой России в Минске, где команда провела товарищеский матч против сборной Белоруссии, закончившийся победой россиян со счетом 4:0. Голкипер вернулся в Россию вместе с командой.

Позднее стало известно, что с Сафонова сняли запрет на выезд из страны. При этом сообщалось, что у него возникли проблемы с получением рабочей визы Франции. Тем не менее в пятницу, 14 июня, «ПСЖ» официально объявил о подписании контракта с Сафоновым до 2029 года.

В сезоне-2023/24 Сафонов провел за «Краснодар» 30 матчей во всех турнирах, пропустил 27 мячей и 11 раз сыграл на ноль.

Ранее Сафонов рассказал о своем долге после перехода в «ПСЖ».