Туктамышева сравнила «подкаты» российских мужчин и иностранцев

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева кратко сравнила попытки познакомиться российских мужчин и иностранцев, признавшись, что отличий практически нет. Ее слова приводит газета «Известия».

«Да не сказала бы, [что есть отличия]. Ко мне вообще редко подкатывают. Я мало куда хожу одна», — заявила она.

По ходу сезона-2023/24 Туктамышева, которой в 2024 году исполнится 28 лет, сообщила о приостановке своей профессиональной карьеры. В минувшем сезоне фигуристка стала победительницей четвертого этапа Гран-при России в Москве и шестого этапа в Перми.

24 декабря 2022 года Елизавета Туктамышева стала бронзовым призером чемпионата России (241,72 балла). Лучшей стала Софья Акатьева (249,74 балла). Второе место заняла Камила Валиева (247,32 балла), однако из-за ее дисквалификации Туктамышева поднялась на вторую ступень пьедестала.

Международный союз конькобежцев (ISU) весной 2022 года отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. ISU объяснил такое решение рекомендациями Международного олимпийского комитета. В начале июня на конгрессе ISU это решение было подтверждено. Оно носит бессрочный характер. Российские фигуристы досрочно завершили международный сезон.

Ранее Татьяна Тарасова рассказала, видит ли она Туктамышеву в роли тренера.