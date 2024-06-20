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«Меня отстранили не из-за шмар»: комментатор о скандале на Играх БРИКС

Комментатор Иваницкий заявил, что его отстранили не из-за слова «шмары»

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Владимир Иваницкий/VK

Комментатор Владимир Иваницкий объяснил, почему его на самом деле отстранили от работы на Играх БРИКС. Его слова приводит NEWS.ru.

19 июня Иваницкий в прямом эфире телеканала «Матч ТВ», комментируя борьбу, назвал российского самбиста Кирилла Князькова «представителем русов», а также призвал девушек присмотреться к нему, отметив, что «всякие шмары нам не нужны». После этого высказывания он был отстранен.

«Мне один комментатор, мой знакомый, сказал мудрую вещь. Он уверен, что меня отстранили не из-за «шмар», а из-за «русича». Из-за моих слов о генетике. И я думаю, он прав. Я это сейчас понимаю. Но я также понимаю, что любое падение — это точка отталкивания. Мне был послан знак свыше, теперь мне нужно оттолкнуться», — заявил он.

Игры БРИКС проходят в Казани с 12 по 23 июня. В турнире примут участие спортсмены из более чем 90 стран мира.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям после начала специальной военной операции России на Украине. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов при выполнении определенного ряда условий.

Ранее депутат Виталий Милонов заступился за комментатора, которого отстранили из-за «шмар».

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