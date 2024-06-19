Тарасова рассказала, видит ли она Туктамышеву в роли тренера

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что фигуристка Елизавета Туктамышева может стать хорошим тренером, передает «Спорт-Экспресс».

«Конечно, вижу Лизу хорошим тренером. Она была очень хорошей спортсменкой. У нее выдающийся тренер. Благодаря работе под руководством Алексея Николаевича Мишина у Лизы все получится», — сказала Тарасова.

По ходу сезона-2023/24 Туктамышева, которой в 2024 году исполнится 28 лет, сообщила о приостановке своей профессиональной карьеры. В минувшем сезоне фигуристка стала победительницей четвертого этапа Гран-при России в Москве и шестого этапа в Перми.

24 декабря 2022 года Елизавета Туктамышева стала бронзовым призером чемпионата России (241,72 балла). Лучшей стала Софья Акатьева (249,74 балла). Второе место заняла Камила Валиева (247,32 балла), однако из-за ее дисквалификации Туктамышева поднялась на вторую ступень пьедестала.

Ранее Туктамышева показала свои бойцовские навыки.