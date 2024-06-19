Экс-тренер «Динамо» о Паршивлюке: он немножко неправильную выбрал дорожку

Бывший наставник московского «Динамо» Сергей Силкин посоветовал футболисту бело-голубых Сергею Паршивлюку, который решил начать тренерскую карьеру, начать карьеру с работы с детьми, передает «Спорт-Экспресс».

«Он немножко неправильную выбрал дорожку, чтобы стать тренером. Проще всего начать с детьми, потому что тренер должен научиться сам принимать решения. Советов пока никаких дать ему не могу», — сказал Силкин.

35-летний Паршивлюк является воспитанником столичного «Спартака», где выступал до 2016 года. После ухода из московской команды выступал за «Анжи» и «Ростов». В составе национальной сборной России провел три матча.

В последнем матче в карьере, который состоялся 25 мая против «Краснодара», Паршивлюк получил красную карточку.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропустят предстоящий чемпионат Европы.

Ранее переход Федора Смолова в «Краснодар» назвали смешным.