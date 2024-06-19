Нойер повторил рекорд Евро

Футболист сборной Германии Мануэль Нойер повторил рекорд чемпионатов Европы по числу матчей среди вратарей.

Нойер вышел на поле в стартовом составе в матче 2 тура группового этапа Евро-2024 против Венгрии. Этот матч стал для Нойра 17 в карьере на чемпионатах Европы. Столько же матчей провел Джанлуиджи Буффон, который уже завершил карьеру.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.

В матче первого тура немцы разгромили Шотландию со счетом 5:1. Уже к перерыву немцы вели 3:0 — по мячу забили Флориан Вирц, Джамал Мусиала и Кай Хаверц. При этом Хаверц забил свой мяч с пенальти, который был назначен за фол Райана Портеуса против Илкая Гюндогана. Портеус за это нарушение получил красную карточку.

Во второй половине встречи Никлас Фюллькруг отправил в ворота шотландцев четвертый мяч. В концовке сборная Шотландии отыграла один мяч благодаря тому, что Антонио Рюдигер поразил собственные ворота. Точку же в матче в добавленное время поставил Эмре Джан.

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