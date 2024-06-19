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Игрок СКА Плотников рассказал, с чем у него ассоциируется Петербург

Хоккеист Плотников: Петербург ассоциируется только с победами

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РИА Новости

Для нападающего хоккейного СКА Сергея Плотникова Санкт-Петербург ассоциируется с победами. Об этом спортсмен рассказал в интервью Legalbet.

«С чем у меня ассоциируется Петербург? С победами, с чем же еще. С победами, только с победами. Наверное, еще с красотой города и с хорошей атмосферой на стадионе», — сказал игрок.

Он признался, что у него нет конкретного любимого места в городе, и он старается бывать в разных его местах, чтобы проникнуться его духом. Также Плотников рассказал, что с ребенком посещает музеи.

Сергей Плотников — воспитанник хабаровского хоккея. Успел поиграть в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за «Питтсбург» и «Аризону», но провел за океаном лишь сезон, после чего вернулся в России и пополнил состав СКА. За петербургскую команду он играл с 2016 по 2020 год, затем выступал за магнитогорский «Металлург» и ЦСКА, но в мае 2024 года подписал новый четырехлетний контракт с питерскими армейцами.

Плотников в составе сборной России выиграл чемпионат мира — 2014 и завоевал серебро Олимпиады — 2022. Является трехкратным обладателем Кубка Гагарина.

Ранее Плотников назвал ошейниками обязательную защиту для шеи, которую хоккеистов обязали использовать.

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