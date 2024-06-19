Защитник «Динамо» Паршивлюк завершил карьеру

Защитник московского «Динамо» Сергей Паршивлюк принял решение о завершении профессиональной карьеры футболиста. Об этом сообщил журналист Иван Карпов.

По словам представителя пресс-службы бело-голубых, Паршивлюк с нового сезона будет является членом тренерского штаба чешского специалиста Марцела Лички.

35-летний Паршивлюк является воспитанником столичного «Спартака», где выступал до 2016 года. После ухода из московской команды выступал за «Анжи» и «Ростов». В составе национальной сборной России провел три матча.

В последнем матче в карьере, который состоялся 25 мая против «Краснодара», Паршивлюк получил красную карточку.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропустят предстоящий чемпионат Европы.

Ранее сообщалось, что Александр Соболев появился в расположении «Спартака» на медосмотре.