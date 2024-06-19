Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Клуб НХЛ поздравил российского хоккеиста с победой в Кубке Гагарина

Хоккеист Канцеров: в «Чикаго» сказали, что ждут в НХЛ

close
100%
Григорий Сысоев/РИА Новости

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Роман Канцеров рассказал о том, что клуб НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» поздравил его с победой в Кубке Гагарина.

«Они позвонили. Была связь, ну и в целом по сезону я общался с ними. Ничего особенного, просто сказали по-английски: «Поздравляем, ждем тебя в «Чикаго», — цитирует Канцерова Legalbet.

19-летний Канцеров провел первый полноценный сезон в Континентальной хоккейной лиге. В 53 матчах регулярного чемпионата он отметился 15 (8+7) очками при показателе полезности -2. В Кубке Гагарина нападающий провел 23 встречи, в которых отметился 13 (4+9) баллами за результативность при показателе полезности +8.

«Магнитка» поочередно выбила из плей-офф хабаровский «Амур» (4-2), московский «Спартак» (4-2), екатеринбургский «Автомобилист» (4-3) и ярославский «Локомотив» (4-0), выиграв Кубок Гагарина.

Канцеров был выбран на драфте Национальной хоккейной лиги в 2023 году «Чикаго Блэкхоукс» во втором раунде под общим 44-м номером.

Ранее обладатель Кубка Гагарина назвал команду КХЛ с самыми неприятными защитниками.

Все новости на тему:
Хоккей. КХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами