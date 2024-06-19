Клуб НХЛ поздравил российского хоккеиста с победой в Кубке Гагарина

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Роман Канцеров рассказал о том, что клуб НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» поздравил его с победой в Кубке Гагарина.

«Они позвонили. Была связь, ну и в целом по сезону я общался с ними. Ничего особенного, просто сказали по-английски: «Поздравляем, ждем тебя в «Чикаго», — цитирует Канцерова Legalbet.

19-летний Канцеров провел первый полноценный сезон в Континентальной хоккейной лиге. В 53 матчах регулярного чемпионата он отметился 15 (8+7) очками при показателе полезности -2. В Кубке Гагарина нападающий провел 23 встречи, в которых отметился 13 (4+9) баллами за результативность при показателе полезности +8.

«Магнитка» поочередно выбила из плей-офф хабаровский «Амур» (4-2), московский «Спартак» (4-2), екатеринбургский «Автомобилист» (4-3) и ярославский «Локомотив» (4-0), выиграв Кубок Гагарина.

Канцеров был выбран на драфте Национальной хоккейной лиги в 2023 году «Чикаго Блэкхоукс» во втором раунде под общим 44-м номером.

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