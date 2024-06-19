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Роналду установил рекорд Евро-2024

Роналду установил рекорд по количеству попаданий в офсайд на Евро-2024

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Rodrigo Antunes/Reuters

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду установил рекорд по количеству попаданий в офсайд на чемпионате Европы 2024 года в Германии.

39-летний форвард в матче первого тура группового этапа против национальной команды Чехии трижды оказывался в положении «вне игры», что является самым большим показателем среди всех игроков, принявших участие в турнире.

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу португальцев. За Чехию счет в матче открыл Лукаш Провод, он отличился на 62-й минуте. Через семь минут футболист сборной Чехии Робин Гранач забил мяч в свои ворота. Уже в компенсированное время Шику Консейсау вывел Португалию вперед.

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию поединка.

В другом матче группы F национальная команда Турции обыграла Грузию со счетом 3:1.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» перехватил у «Зенита» 19-летнего таланта.

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