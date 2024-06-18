Назван самый страшный соперник для Германии на Евро

Немецкий журналист Томас Шпигель заявил, что его пугает предстоящий матч Германии с Венгрией на групповом этапе чемпионата Европы по футболу. Слова журналиста приводит ODDS.ru.

«С 2021 года Германия встречалась с Венгрией три раза — и ни одной победы (дважды сыграли вничью, один раз — проиграли. — «Газета.Ru»). Так что Венгрия для нас немного пугающая команда. Думаю, что это будет напряженный матч. Предполагаю, что Германия одержит победу, но ничья для меня не станет сюрпризом», — сказал Шпигель.

Журналист отметил, что от сборной Германии ожидают как минимум выхода в полуфинал, поскольку этот Евро является для немцев домашним. Кроме того, в марте команда одержала победы в товарищеских матчах над Францией (2:0) и Нидерландами (2:1), что еще больше укрепило веру болельщиков.

«Разгромная победа в первом туре группового этапа Евро со счетом 5:1 над Шотландией также успокоила нервы. Думаю, что Германия показала самую сильную игру на данный момент — наряду с Испанией», — сказал Шпигель.

В последний раз Германия смогла обыграть Венгрию в товарищеском матче в 2016 году.

В рамках Евро команды сыграют между собой во втором туре группового этапа. Матч состоится 19 июня и начнется в 19.00 по московскому времени.

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