Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Назван самый страшный соперник для Германии на Евро

Журналист Шпигель назвал Венгрию пугающим соперником для Германии на Евро

close
100%
Marc Schueler/IMAGO/Global Look Press

Немецкий журналист Томас Шпигель заявил, что его пугает предстоящий матч Германии с Венгрией на групповом этапе чемпионата Европы по футболу. Слова журналиста приводит ODDS.ru.

«С 2021 года Германия встречалась с Венгрией три раза — и ни одной победы (дважды сыграли вничью, один раз — проиграли. — «Газета.Ru»). Так что Венгрия для нас немного пугающая команда. Думаю, что это будет напряженный матч. Предполагаю, что Германия одержит победу, но ничья для меня не станет сюрпризом», — сказал Шпигель.

Журналист отметил, что от сборной Германии ожидают как минимум выхода в полуфинал, поскольку этот Евро является для немцев домашним. Кроме того, в марте команда одержала победы в товарищеских матчах над Францией (2:0) и Нидерландами (2:1), что еще больше укрепило веру болельщиков.

«Разгромная победа в первом туре группового этапа Евро со счетом 5:1 над Шотландией также успокоила нервы. Думаю, что Германия показала самую сильную игру на данный момент — наряду с Испанией», — сказал Шпигель.

В последний раз Германия смогла обыграть Венгрию в товарищеском матче в 2016 году.

В рамках Евро команды сыграют между собой во втором туре группового этапа. Матч состоится 19 июня и начнется в 19.00 по московскому времени.

Ранее форвард ЦСКА покинул команду.

Все новости на тему:
ЕВРО 2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами