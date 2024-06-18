Инвестор «Химок» ответил на вопрос о переговорах с Дзюбой

Инвестор «Химок» Туфан Садыгов заявил, что он не вел переговоров с Артемом Дзюбой, передает Sport24.

«К сожалению, я до сих пор не знаком с Дзюбой лично. Видел Артема только по телевизору. Переговоров с Дзюбой я не проводил», — сказал Садыгов.

Дзюба по итогам минувшего сезона покинул московский «Локомотив». В сезоне-2023/24 35-летний нападающий провел 26 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал четыре голевых передачи. «Локомотив» по итогам сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ) занял четвертое место, набрав 53 очка.

Дзюба перешел в московский клуб в феврале 2023 года. До перехода в московскую команду нападающий несколько месяцев находился без команды после расторжения контракта с турецкой «Аданой Демирспор». Нападающий является воспитанником московского «Спартака» и выступал за него с перерывами до 2015 года.

Ранее Дзюбу призвали определиться, где он хочет продолжать карьеру.