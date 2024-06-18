Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Роналду будет биться на Евро до последнего, заявил эксперт

Чемпион Европы Кошарин: Роналду в 39 лет бьется до последнего

close
100%
Rodrigo Antunes/Reuters

Чемпион России и Европы по регби, ведущий развлекательной футбольной программы «Потерянные очки Вани Новосельцева» Кирилл Кошарин в интервью «Газете.Ru» заявил, что 39-летний нападающий Криштиану Роналду может принести большую пользу сборной Португалии на чемпионате Европы в качестве игрока, а также в качестве помощника главного тренера Роберто Мартинеса.

«Я считаю, что Роналду — профессионал с большой буквы. Человек, который в 39 лет бьется до последнего. И такой молодой команде, как сборная Португалии, такой человек просто необходим. С другой стороны, многие говорили, что на чемпионате мира он «душил» молодежь своим статусом. Думаю, что на этот чемпионат Европы он поедет как на последний большой турнир в своей карьере — уже, скорее, в статусе помощника главного тренера», — сказал Кошарин.

Португальцы попали на чемпионате Европы в группу F, где также играют Чехия, Турция и Грузия.

Первый матч сборной Португалии на групповом этапе состоится против команды Чехии. Встреча начнется 18 июня в 22.00 по московскому времени.

Ранее чемпионат Европы без России назвали очень слабым.

Все новости на тему:
ЕВРО 2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами