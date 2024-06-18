Роналду будет биться на Евро до последнего, заявил эксперт

Чемпион России и Европы по регби, ведущий развлекательной футбольной программы «Потерянные очки Вани Новосельцева» Кирилл Кошарин в интервью «Газете.Ru» заявил, что 39-летний нападающий Криштиану Роналду может принести большую пользу сборной Португалии на чемпионате Европы в качестве игрока, а также в качестве помощника главного тренера Роберто Мартинеса.

«Я считаю, что Роналду — профессионал с большой буквы. Человек, который в 39 лет бьется до последнего. И такой молодой команде, как сборная Португалии, такой человек просто необходим. С другой стороны, многие говорили, что на чемпионате мира он «душил» молодежь своим статусом. Думаю, что на этот чемпионат Европы он поедет как на последний большой турнир в своей карьере — уже, скорее, в статусе помощника главного тренера», — сказал Кошарин.

Португальцы попали на чемпионате Европы в группу F, где также играют Чехия, Турция и Грузия.

Первый матч сборной Португалии на групповом этапе состоится против команды Чехии. Встреча начнется 18 июня в 22.00 по московскому времени.

Ранее чемпионат Европы без России назвали очень слабым.