В Бельгии заявили, что уровень сборной на Евро-2024 недостаточно хорош

Бельгийский журналист Sudinfo Филипп Гердай критично оценил уровень национальной команды после поражения Словакии в матче группового этапа чемпионата Европы — 2024. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«А Лукаку был... Лукаку. Серьезные промахи, но это еще можно объяснить. Однако общий уровень был недостаточно хорош. Поражение еще не конец турнира, но теперь мы обязаны выиграть два оставшихся матча», — сказал Гердай.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Дойче Банк Парк» в немецком Франкфурте, завершилась со счетом 1:0. Словакия забила на 7-й минуте, отличился Иван Шранц, его ассистентом выступил Юрай Куцка. В составе Бельгии дважды отличился Ромелу Лукаку, однако оба раза судейская бригада отменяла взятие ворот — в первый раз из-за офсайда, во второй из-за игры рукой.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

В группе Е также играют сборные Румынии и Украины. Возглавляют турнирную таблицу румынские футболисты, которые 17 июня одержали победу со счетом 3:0 над украинскими соперниками.

Сборная Бельгии на групповом этапе также сыграет с Румынией 22 июня (22:00 по московскому времени), а с Украиной — 26-го числа в 18:00 мск. Словакия 21 июня сразится с украинскими футболистами, игра начнется в 15:00 по московскому времени, а с Румынией — 26-го числа в 18:00 мск.

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