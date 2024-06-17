Стало известно, когда Смолов пройдет медосмотр для «Краснодара»

Нападающий Федор Смолов 18 июня прибудет в Краснодар, где пройдет медосмотр перед подписанием контракта с кубанским клубом. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, соглашение Смолова и краснодарского клуба будет рассчитано на один год. Нападающий уже выступал за «Краснодар» с 2015 по 2018 год, оттуда ушел в «Локомотив», а после перешел в «Динамо». За это время, в 2020 году, он сыграл за испанскую «Сельту», за которую выступал на правах аренды.

В сезоне-2023/24 Смолов принял участие в 34 матчах в составе «Динамо» и записал на свой счет шесть голов и пять передач.

Параллельно нападающий начал активно развиваться в медиасфере. Он основал собственный YouTube-канал Smol Talk, на котором выпустил уже три интервью — с хоккеистом Ильей Ковальчуком, с баскетболистом Андреем Кириленко и с телеведущим Владимиром Маркони.

В сезоне-2023/24 «Динамо» завоевало бронзовые медали РПЛ. Примечательно, что для победы в турнире столичному клубу было достаточно сыграть вничью в последнем туре в игре против краснодарского коллектива.

Ранее Смолова похвалили за дебют на YouTube.