«Может стоит заниматься футболом, а не политикой?» В Госдуме оценили поражение Украины

Председатель комитета Госдумы Российской Федерации по спорту Дмитрий Свищев оценил поражение сборной Украины, которая проиграла национальной команде Румынии на групповом этапе чемпионата Европы — 2024. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Вместо того чтобы кричать, визжать и заниматься политикой, спортивным функционерам и президенту федерации надо было развивать футбол внутри страны и готовить свою команду. Результат матча должен дать основание и болельщикам, и футболистам задуматься: может, стоит заниматься футболом, а не политикой?» — заявил Свищев.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене, завершилась со счетом 3:0 в пользу румынских футболистов. Счет в матче открыл Николае Станчу на 29-й минуте, его ассистентом выступил Деннис Ман. На 53-й минуте отличился Рэзван Марин, а финальный счет в поединке установил Денис Дрэгуш через четыре минуты, голевую передачу ему отдал Ман.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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