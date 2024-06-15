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Список МОК из десяти борцов из России, допущенных на Игры, назвали посмешищем

Президент ФСБР Мамиашвили о списке из 10 борцов, допущенных до ОИ: посмешище

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Нина Зотина/РИА Новости

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили отреагировал на список из десяти борцов, которых Международный олимпийский комитет (МОК) допустил до Олимпиады в Париже, назвав его посмешищем, передает Sport24.

«Вопрос основной в том, что в этом списке МОК нет наших явных лидеров. Не знаю, чем они руководствовались, составляя такой список. Это посмешище», — сказал Мамиашвили.

От России на Олимпиаду допущены борцы: Начын Монгуш, Шамиль Мамедов, Арслан Багаев, Вероника Чумикова, Алина Касабиева, Елизавета Петлякова, Абдулла Курбанов, Алан Остаев, Магомед Муртазалиев, Наталья Малышева.

Олимпийские игры состоятся в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Однако в декабре 2023 года МОК допустил Россию и Белоруссию до участия в Олимпиаде 2024 в нейтральном статусе.

Ранее МОК одобрил столицы Олимпиад 2030 и 2034 годов.

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