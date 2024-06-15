Список МОК из десяти борцов из России, допущенных на Игры, назвали посмешищем

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили отреагировал на список из десяти борцов, которых Международный олимпийский комитет (МОК) допустил до Олимпиады в Париже, назвав его посмешищем, передает Sport24.

«Вопрос основной в том, что в этом списке МОК нет наших явных лидеров. Не знаю, чем они руководствовались, составляя такой список. Это посмешище», — сказал Мамиашвили.

От России на Олимпиаду допущены борцы: Начын Монгуш, Шамиль Мамедов, Арслан Багаев, Вероника Чумикова, Алина Касабиева, Елизавета Петлякова, Абдулла Курбанов, Алан Остаев, Магомед Муртазалиев, Наталья Малышева.

Олимпийские игры состоятся в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Однако в декабре 2023 года МОК допустил Россию и Белоруссию до участия в Олимпиаде 2024 в нейтральном статусе.

Ранее МОК одобрил столицы Олимпиад 2030 и 2034 годов.