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Переход Сафонова в «ПСЖ» назвали показателем уровня российской школы вратарей

Тренер Билялетдинов: переход Сафонова – должное нашей вратарской школе

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Знаменитый отечественный тренер Ринат Билялетдинов прокомментировал для «Газеты.Ru» переход российского голкипера Матвея Сафонова в французский «ПСЖ», положительно оценив трансфер.

«Конечно, со знаком «плюс», жирным причем! Во-первых, это чемпионат топовой пятерки. Наверное, на пятом месте находится в Европе чемпионат Франции, хотя я бы с этим поспорил даже. Но, в любом случае, считается одним из ведущих чемпионатов, это престижно. Клуб – чемпион, все время играет в Лиге чемпионов. И это отдает должное нашей вратарской школе. У нас сейчас такая плеяда вратарей, что просто глаза разбегаются. Вратари очень-очень высокого уровня», — отметил Билялетдинов.

Сафонов провел 30 матчей за «Краснодар» в последнем чемпионате Российской премьер-лиги, 11 из них проведя на «ноль» и выиграв серебряные медали турнира. «ПСЖ» заплатил «быкам» за основного голкипера сборной России €20 млн, сделав его самым дорогим приобретенным вратарем в своей клубной истории. В французском клубе Сафонов будет конкурировать за место в воротах с итальянцем Джанлуиджи Доннаруммой и испанцем Арнау Тенасом.

Ранее Сафонов заявил, что с нетерпением ждет дебюта за новую команду.

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