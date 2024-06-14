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Шипачев продолжит карьеру в минском «Динамо»

Минское «Динамо» объявило о переходе хоккеиста «Ак Барса» Шипачева

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Global Look Press

Олимпийский чемпион по хоккею, бывший нападающий «Динамо», СКА и «Вегас Голден Найтс» Вадим Шипачев продолжит карьеру в минском «Динамо». Об этом сообщается на официальном сайте белорусского клуба.

Контракт с хоккеистом рассчитан на два года. При этом отмечается, что «Ак Барс» получил за 37-летнего форварда финансовую компенсацию.

Шипачев является лучшим ассистентом в истории Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в его активе 631 результативная передача. Кроме того, в предстоящем сезоне он может провести 1000-й матч в КХЛ — на данный момент на его счету 987 игр, в которых он забросил 289 шайб.

Форварду осталось набрать восемь очков, чтобы сравняться с Сергеем Мозякиным по количеству очков в матчах КХЛ. На данный момент в активе Вадима суммарно 920 баллов.

Вадим Шипачев — чемпион Олимпиады в Пхенчхане — 2018 и серебряный призер Игр — 2022. Также является чемпионом мира, серебряным и двукратным бронзовым призером мировых первенств. Дважды выигрывал Кубок Гагарина.

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