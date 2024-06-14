«Зенит» объявил о переходе Латышонка

Голкипер калининградской «Балтики» Евгений Латышонок стал игроком петербургского «Зенита». Об этом сообщила пресс-служба сине-бело-голубых на своем официальном сайте.

Голкипер подписал с действующими чемпионами страны четырехлетний контракт с возможностью продления еще на год. По данным Ивана Карпова, сумма трансфера составила 30 млн рублей.

Также за Латышонка хотел побороться «Спартак». Но вратарь выдвинул «Спартаку» условие: он не намерен оставаться вторым номером и хочет бороться за право играть в основе. На данный момент, напомним, вратарями «Спартака» являются Александр Максименко, Александр Селихов и Илья Свинов.

По информации СМИ, Латышонок должен был подписать контракт с петербургским «Зенитом» сразу по окончании Суперфинала Кубка России, состоявшегося 2 июня в «Лужниках», однако этого не произошло.

Поединок завершился со счетом 2:1 в пользу подопечных Сергея Семака. Победный гол на 95-й минуте оформил Нуралы Алип. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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