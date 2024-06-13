Возможный переход Сафонова в «ПСЖ» назвали не лучшим решением

Бывший футболист «Краснодара» Мануэл Фернандеш не верит, что Матвей Сафонов займет место первого вратаря во французском «ПСЖ», передает «Российская газета».

«Сафонов — талантливый парень. Но не ожидал, что он перейдет в «ПСЖ». Со спортивной точки зрения такой шаг не совсем верный для него. Не думаю, что Сафонов вытеснит из основы Доннарумму», — сказал Фернандеш.

Ожидается, что этим летом Матвей подпишет контракт с французским «ПСЖ». При этом 7 июня стало известно, что Сафонову запрещено выезжать из России из-за задолженности по алиментам. Запрет вступил в силу 6 июня, когда вратарь уже находился вместе с национальной командой России в Минске, где команда провела товарищеский матч против сборной Белоруссии. Позднее Сафонов вернулся в Россию.

«ПСЖ» еще не объявлял о подписании контракта с Сафоновым. Однако главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщал журналистам, что голкипер, прежде выступавший за «Краснодар», успешно прошел медосмотр в парижском клубе.

Ранее сообщалось о том, что Сафонову не снимали запрет на выезд из России.