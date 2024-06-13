Арбитр Карасев рассказал, есть ли у него связь с представителями УЕФА

Российский арбитр Сергей Карасев рассказал, что в 2024 году он не связывался с представителями Союза европейских футбольных ассоциаций, передает ТАСС.

«В этом году с УЕФА никак не связывались. Есть ли понимание по сбору судей УЕФА осенью? Нет, пока тишина, не знаю», — сказал Карасев.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские арбитры, ранее работавшие на матчах еврокубков, также перестали получать назначения на матчи.

Российские клубы с февраля 2022 года не принимали участие в еврокубках, а сборная России последний раз играла в отборе к чемпионату мира — 2022.

Ранее председатель судейского комитета УЕФА Роберто Розетти заявил, что сожалеет, что российский арбитр Сергей Карасев не будет работать на Евро-2024.

Ранее в петербургском «Зените» заявили о судейской ошибке в матче с московским «Спартаком».