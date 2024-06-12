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Черышев назвал сборные, за которые он будет болеть на Евро

Тренер Черышев: на Евро буду болеть за Сербию и Грузию

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Григорий Соколов/РИА «Новости»

Главный тренер ярославского «Шинника» Дмитрий Черышев рассказал, что на Евро-2024 он будет болеть за Сербию и Грузию, передает «Спорт-Экспресс».

«В первую очередь буду болеть за сборные Сербии и Грузии. Пока не могу вам сказать, какой результат от них ждать, будем смотреть первые игры. Очень многое будет зависеть от этих матчей», — сказал Черышев.

Сборная Сербии сыграет в одной группе с Англией, Данией и Словенией. Грузины померятся силами с Португалией, Чехией и Турцией. Действующим чемпионом Европы является Италия, которая обыграла Англию в финальном матче. Судьба встречи решилась в серии пенальти.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропустят предстоящий чемпионат Европы.

Ранее сообщалось, что в Германии опасаются срыва матча Евро-2024 между Сербией и Германией.

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