В Норильске прошел «Заполярный матч звезд» по баскетболу, который был приурочен ко Дню России, передает ТАСС.
В выставочном матче сыграли баскетболисты московского ЦСКА, сборной России и сотрудники предприятий «Норникеля».
Составы команд «Никель» и «Палладий» выбирались путем жеребьевки. Встреча завершилась со счетом 136:136.
За команду «Норникель» сыграли баскетболисты ЦСКА Каспер Уэйр и Тони Джекири, победитель чемпионата Европы Антон Понкрашов, а также игрок женской сборной России Евгения Фролкина.
В составе «Палладия» на паркет вышли игрок национальной команды России Ольга Фролкина, а также Самсон Руженцев и Семен Антонов, которые выступают за ЦСКА.
Самым ценным игроком матча был признан ведущий специалист отдела по работе с персоналом «Норникеля» Роман Розов, которому удалось набрать 13 очков.
ЦСКА стал победителем Единой лиги ВТБ сезона-2023/24. В решающей серии армейцы обыграли казанский УНИКС со счетом 4:1.
Ранее ЦСКА подписал новый контракт с игроком в шахте на 750-метровой глубине.