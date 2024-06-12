Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Норильске прошел «Заполярный матч звезд» по баскетболу

В Норильске прошел приуроченный ко Дню России «Заполярный матч звезд»

close
100%
Okko sport

В Норильске прошел «Заполярный матч звезд» по баскетболу, который был приурочен ко Дню России, передает ТАСС.

В выставочном матче сыграли баскетболисты московского ЦСКА, сборной России и сотрудники предприятий «Норникеля».

Составы команд «Никель» и «Палладий» выбирались путем жеребьевки. Встреча завершилась со счетом 136:136.

За команду «Норникель» сыграли баскетболисты ЦСКА Каспер Уэйр и Тони Джекири, победитель чемпионата Европы Антон Понкрашов, а также игрок женской сборной России Евгения Фролкина.

В составе «Палладия» на паркет вышли игрок национальной команды России Ольга Фролкина, а также Самсон Руженцев и Семен Антонов, которые выступают за ЦСКА.

Самым ценным игроком матча был признан ведущий специалист отдела по работе с персоналом «Норникеля» Роман Розов, которому удалось набрать 13 очков.

ЦСКА стал победителем Единой лиги ВТБ сезона-2023/24. В решающей серии армейцы обыграли казанский УНИКС со счетом 4:1.

Ранее ЦСКА подписал новый контракт с игроком в шахте на 750-метровой глубине.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами