В Норильске прошел «Заполярный матч звезд» по баскетболу, который был приурочен ко Дню России, передает ТАСС.

В выставочном матче сыграли баскетболисты московского ЦСКА, сборной России и сотрудники предприятий «Норникеля».

Составы команд «Никель» и «Палладий» выбирались путем жеребьевки. Встреча завершилась со счетом 136:136.

За команду «Норникель» сыграли баскетболисты ЦСКА Каспер Уэйр и Тони Джекири, победитель чемпионата Европы Антон Понкрашов, а также игрок женской сборной России Евгения Фролкина.

В составе «Палладия» на паркет вышли игрок национальной команды России Ольга Фролкина, а также Самсон Руженцев и Семен Антонов, которые выступают за ЦСКА.

Самым ценным игроком матча был признан ведущий специалист отдела по работе с персоналом «Норникеля» Роман Розов, которому удалось набрать 13 очков.

ЦСКА стал победителем Единой лиги ВТБ сезона-2023/24. В решающей серии армейцы обыграли казанский УНИКС со счетом 4:1.

Ранее ЦСКА подписал новый контракт с игроком в шахте на 750-метровой глубине.