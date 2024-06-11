Тренер «Динамо» Личка: гегемония «Зенита» чуть-чуть пошатнулась

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка заявил, что гегемония петербургского «Зенита» чуть-чуть пошатнулась, передает РИА Новости.

«К тому моменту, как я приехал в Россию, «Зенит» спокойно выигрывал чемпионство. В этом году получилось так, что интрига сохранялась до последней игры. Можно сказать, что гегемония «Зенита» чуть-чуть пошатнулась», — сказал Личка.

Перед заключительным туром три команды претендовали на чемпионство – «Краснодар», «Динамо» и «Зенит». При этом бело-голубые шли на первом месте, и для завоевания титула им было достаточно сыграть с «быками» вничью — в этом случае результат проходившего параллельно матча «Зенита» с «Ростовом» уже не имел для них значения. В свою очередь, «Краснодару» нужно было не только побеждать, но и ждать, что петербуржцы потеряют очки в своей игре. В итоге черно-зеленые выиграли 1:0, но и «Зенит» одержал победу в своем матче 2:1 и стал чемпионом России в шестой раз подряд.

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