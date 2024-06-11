Футболист сборной Испании будет делать школьные уроки во время Евро-2024

16-летний крайний нападающий сборной Испании и каталонской «Барселоны» Ламин Ямал рассказал, что будет делать школьные уроки во время Евро-2024, передает Mundo Deportivo.

«Я взял с собой домашнее задание. У меня также будут онлайн-занятия. Надеюсь, что учитель не станет на меня сердиться», — сказал Ямал.

В группе с Испанией сыграют Хорватия, Италия и Албания.

Действующим чемпионом Европы является Италия, которая обыграла Англию в финальном матче. Судьба матча решилась в серии послематчевых пенальти. Основное время завершилось со счетом 1:1. На том Евро Россия не смогла выйти из группы.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропустят предстоящий чемпионат Европы.

Ранее в УЕФА объяснили, почему не возвращают молодежные сборные России.