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Юрист бывшей жены Сафонова: задолженность Матвея по-прежнему очень большая

Юрист экс-жены Сафонова Шилов: задолженность Матвея по алиментам очень большая

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Александр Вильф/РИА Новости

Адвокат Максим Шилов, представляющий интересы бывшей супруги голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова Анастасии, заявил, что задолженность футболиста остается очень большой, передает «Чемпионат».

«Никаких денег на оплату задолженности на сегодняшний день не поступало. Могу сказать, что задолженность по-прежнему очень большая. Что касается запрета на выезд, насколько мне известно, никаких изменений нет», — сказал Шилов.

Ожидается, что этим летом Матвей подпишет контракт с французским «ПСЖ». При этом 7 июня стало известно, что Сафонову запрещено выезжать из России из-за задолженности по алиментам. Запрет вступил в силу 6 июня, когда вратарь уже находился вместе с национальной командой России в Минске, где команда провела товарищеский матч против сборной Белоруссии. Позднее Сафонов вернулся в Россию.

«ПСЖ» еще не объявлял о подписании контракта с Сафоновым. Однако главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщал журналистам, что голкипер, прежде выступавший за «Краснодар», успешно прошел медосмотр в парижском клубе.

Ранее Сафонов выплатил задолженность в 22 тысячи рублей.

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