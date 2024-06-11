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ЦСКА подписал новый контракт с игроком в шахте на 750-метровой глубине

Баскетболист Уэйр подписал новый контракт с ЦСКА в шахте на глубине 750 метров

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ПБК ЦСКА

Американский защитник Каспер Уэйр подписал новый контракт с ЦСКА. Как сообщает ТАСС, церемония подписания соглашения прошла в шахте рудника «Октябрьский» в Норильске на глубине 750 метров.

«В прошлом на рудники отправляли за провинности, но я рад, что мы спустились сюда отмечать победу. Мы хотим сохранить чемпионский состав на следующий сезон, и подписание соглашения с Каспером - первый шаг. Мы спустились глубоко под землю не для того, чтобы заставить его подписать контракт. Договорились обо всем наверху», — сказал президент ЦСКА Андрей Ватутин.

Соглашение с Уэйром рассчитано на два года. По итогам минувшего розыгрыша Единой лиги ВТБ Уэйр стал лучшим среди армейцев по передачам в матчах регулярного чемпионата, делая в среднем 4,1 паса за игру и набирая по 12,8 очка.

ЦСКА привез в Норильск трофей Единой лиги — Кубок Белова. Награда была спущена в шахту в сопровождении игроков и руководителей команды. Так, вместе с Ватутиным и Уэйром на глубину спустились Самсон Руженцев, Семен Антонов, Тони Джекири и главный тренер красно-синих Андреас Пистиолиоус.

Ранее ФИБА продлила отстранение баскетболистов России и Белоруссии.

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