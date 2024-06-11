Мастеркова попала в больницу с подозрением на инсульт

Двукратную олимпийскую чемпионку и чемпионку мира по легкой атлетике Светлану Мастеркову выпишут из больницы в среду. Об этом «Спорт-Экспрессу» рассказала победительница Олимпиады в Сиднее, член исполкома Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова.

«По ее словам, беспокоиться не стоит. Завтра ее выпишут. Было подозрение на инсульт. Все проверили, вроде все нормально. Ее здоровью сейчас ничего не угрожает», — сказала Привалова.

Во вторник, 11 июня, Telegram-канал Mash сообщил о госпитализации Мастерковой в нейрохирургическое отделение в Москве в состоянии средней степени тяжести. Отмечалось, что знаменитую спортсменку ждет полное обследование: МРТ с контрастом, рентген и анализы.

Мастеркова завоевала две золотых медали Олимпиады в Атланте — 1996. Она стала лучшей в забегах на дистанции 800 м и 1500 м. По итогам года она была признана лучшей спортсменкой России.

Впоследствии она также выиграла золото чемпионата мира — 1999 и приняла участие в Олимпиаде 2000 года в Сиднее. Однако в Австралии она не сумела побороться за медали, снявшись с соревнований из-за травм после квалификационных забегов. Мастеркова приняла решение завершить профессиональную карьеру в 2003 году.

Ранее в МОК заявили, что плакат с легкоатлеткой Исинбаевой во Франции использовался в старой рекламной кампании Олимпиады — 2024.