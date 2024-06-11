Юрист экс-супруги Сафонова опроверг информацию о выплате вратарем алиментов

Бывшая жена вратаря сборной России, экс-голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова Анастасия не получала от футболиста выплат задолженности по алиментам. Об этом «Спорт-Экспрессу» сообщил юрист Максим Шилов, представляющий интересы девушки.

«Нет, подтвердить не могу. Деньги Анастасия не получала. О снятии запрета на выезд в отношении Сафонова узнали из сети», — сказал юрист.

Ожидается, что этим летом Матвей подпишет контракт с «Пари Сен-Жермен». При этом 7 июня стало известно, что Сафонову запрещено выезжать из России из-за задолженности по алиментам, превышающей 60 млн рублей. Запрет вступил в силу 6 июня, когда вратарь уже находился вместе с национальной командой России в Минске, где команда провела товарищеский матч против сборной Белоруссии. Позднее Сафонов вернулся в Россию.

«ПСЖ» еще не объявлял о подписании контракта с Сафоновым. Однако главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщал журналистам, что голкипер, прежде выступавший за «Краснодар», успешно прошел медосмотр в парижском клубе.

Ранее сообщалось, что с Сафонова снят запрет на выезд из России.