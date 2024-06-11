МОК объяснил, как во Франции оказался плакат с Исинбаевой

Плакат с изображением двукратной олимпийской чемпионки по легкой атлетике Елены Исинбаевой, рекламирующий Олимпиаду — 2024 в Париже, был использован в рамках старой рекламной кампании. Об этом в комментарии РИА Новости заявил представитель пресс-службы Международного олимпийского комитета (МОК).

«Плакат, изображенный и распространенный в российских СМИ и на российских платформах социальных сетей, относится к рекламной кампании, которая была запущена в 2020 году, задолго до того, как сложилась нынешняя ситуация», — говорится в сообщении.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Однако в декабре МОК допустил Россию и Белоруссию до участия в Олимпиаде 2024 в нейтральном статусе. Олимпиада 2024 года пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.

В качестве альтернативы Россия создала формат Игр дружбы. Первые Игры дружбы планировалось провести с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Инициатором и координатором Игр дружбы является Международная ассоциация дружбы (International Friendship Association (IFA). 7 июня генеральный директор оргкомитета Игр дружбы Алексей Сорокин подтвердил информацию о том, что мероприятие будет перенесено.

Ранее глава Федерации спортивной борьбы России Мамиашвили назвал прекрасной рекламу с Исинбаевой и флагом России во Франции.