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Бобровский установил новое достижение в НХЛ

Бобровский стал вторым среди российских вратарей по победам в плей-офф НХЛ

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Abbie Parr/AP

Голкипер «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский вышел на чистое второе место среди российских вратарей по количеству побед в розыгрышах Кубка Стэнли. Это произошло после того, как «Флорида» на своем льду выиграла второй матч финальной серии против «Эдмонтон Ойлерз».

Победа над «нефтяниками» стала для Бобровского 43-й в матчах плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Таким образом, он стал вторым среди российских голкиперов по этому показателю, уступая лишь Андрею Василевскому из «Тампа-Бэй Лайтнинг», выигравшему 66 встреч. На третьем месте остался завершивший карьеру Евгений Набоков, у него было 42 выигранных матча.

Минувшей ночью «Флорида» победила «Эдмонтон» со счетом 4:1. Бобровский отразил 18 бросков из 19 и был признан третьей звездой встречи. Первая игра, напомним, также завершилась победой «пантер» — они взяли верх со счетом 3:0. Бобровский оформил шатаут, отразив все 32 броска по своим воротам. Следующий матч между этими командами состоится в Эдмонтоне в ночь с 13 на 14 июня.

Ранее Губерниев назвал Бобровского лучшим вратарем мира.

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