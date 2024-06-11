Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Гвардиола назвал фаворитов Евро-2024

Тренер Гвардиола считает Германию и Испанию фаворитами Евро-2024

close
100%
Carl Recine/Reuters

Сборные Германии и Испании имеют наибольшие шансы выиграть чемпионат Европы, который пройдет в 2024 году. Об этом заявил гланвый тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, чьи слова приводит Sport24 со ссылкой на журналиста Виктора Наварро.

«Германия и Испания. Англия? Они подбираются ближе к победе. Им пора уже сделать этот шаг. У них очень хорошее поколение в полузащите и атаке. Я живу в Великобритании, поэтому мне интересно, как выступит эта команда», — сказал испанский специалист.

Чемпионат Европы пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. Хозяева турнира выступят в группе А вместе со сборными Шотландии, Венгрии и Швейцарии. Соперниками Испании по группе В станут Хорватия, Италия и Албания. Итальянцы являются действующими чемпионами континента. В финале турнира, перенесенного на год из-за пандемии коронавируса и состоявшегося в 2021 году в 11-ти странах, в том числе в России, «скуадра адзурра» взяла верх над сборной Англии. Основное время матча закончилось со счетом 1:1, а в серии пенальти команда Италии оказалась точнее — 3:2.

Ранее стало известно, что Роман Нагучев прокомментирует матч-открытие Евро-2024.

Все новости на тему:
ЕВРО 2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами