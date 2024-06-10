Писарев: не вижу причин не продлевать контракт с тренерским штабом сборной

Результаты сборной России в последних товарищеских матчах не дают повода не продлевать контракт с тренерским штабом национальной команды. Об этом в интервью «Матч ТВ» заявил помощник главного тренера сборной Валерия Карпина Николай Писарев.

«Ждем, идут переговоры, консультации. Я знаю только, что в ближайшее время должно что-то проясниться. Надеюсь, это будет продление. Если не будет продления, то никто не умрет. Но мы проводим работу. И последние результаты показывают, что мы находимся на верном пути. Я не вижу причин, чтобы не продлевать контракт», — сказал Писарев.

Валерий Карпин, в свою очередь, не исключал, что покинет свой пост. 7 июня в выездном товарищеском матче сборная России разгромила национальную команду Белоруссии. По словам Карпина, эта игра может стать для него последней во главе российской сборной.

Карпин возглавил сборную России в 2021 году, его текущий контракт рассчитан до конца июля 2024 года. При этом изначально он покинул «Ростов», отказавшись от совмещения должностей. Однако в марте 2022 году Карпин вернулся в клуб и с тех пор работает и в сборной, и в «Ростове».

Ранее тренер Точилин назвал Семака тем, который может заменить Карпина в сборной.