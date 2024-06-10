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Умер легендарный тренер по фигурному катанию

Тренер по фигурному катанию Кэрролл умер в возрасте 85 лет

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Elaine Thompson/AP

Знаменитый тренер, член Зала славы мирового фигурного катания Фрэнк Кэрролл ушел из жизни в возрасте 85 лет. Об этом сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания США.

Кэрролл известен работой со многими фигуристами, которые занимали высшие места на крупнейших международных соревнованиях. Так, он работал с американкой Мишель Кван, которая под его руководством стала пятикратной чемпионкой мира и двукратным призером Олимпийских игр. Еще один подопечный Кэрролла, Эван Лайсачек выиграл чемпионат мира и стал победителем Олимпиады — 2010. Среди других известных воспитанников специалиста – Кристофер Боуман, Линда Фратиани, Тимоти Гебель, Грейси Голд. Также у него тренировался казахстанский фигурист Денис Тен, трагически погибший в 2018 году в возрасте 25 лет.

Фрэнк Кэрролл был включен в Зал славы фигурного катания в 1996 году. А год спустя он стал первым наставником фигуристов, удостоенным звания «тренер года» от Национального олимпийского комитета США. Специалист завершил карьеру в июле 2018 года.

Ранее скончался 53-летний гроссмейстер Бешуков.

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