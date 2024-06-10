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Лидер «Локомотива» готов пойти на понижение зарплаты ради «Алавеса»

Игрок «Локомотива» Баринов готов перейти в «Алавес» с понижением зарплаты

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Evgenia Novozhenina/Reuters

Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов готов перейти в испанский «Алавес» с понижением зарплаты. Об этом сообщает Sport24.

По данным источника, пока «железнодорожники» получили предложение в размере €1 млн, что сочли унизительным. Ожидается, что в ближайшее время испанский клуб предложит другую сумму.

При этом ранее сообщалось, что «Алавес» был готов заплатить за футболиста €3 млн и предлагал футболисту зарплату в размере €700 тыс. в год. Однако Баринов принял решение отказаться от перехода в европейский клуб, поскольку в «Локомотиве» он получает в два раза больше. Однако «железнодорожники» были готовы продолжить переговоры по трансферу Баринова, если бы сам футболист согласился.

Баринов — победитель юношеского чемпионата Европы 2013. Вместе с клубом он выигрывал чемпионат России, а также становился трехкратным обладателем Кубка России, обладателем Суперкубка России. В основную сборную России футболист вызывается с 2019 года, он принимал участие в чемпионате Европы — 2020, где сборная России не сумела выйти из группы.

Ранее неназванный российский клуб предложил €25 млн за бразильского нападающего.

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