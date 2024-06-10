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Черчесову пожелали вывести Казахстан на ЧМ-2026

Тренер Аленичев: хочется, чтобы сборная Казахстана стала сильнее при Черчесове

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Сборной Казахстана под руководством российского специалиста Станислава Черчесова по силам выйти на чемпионат мира – 2026. Такое мнение в интервью «Матч ТВ» выразил бывший футболист и тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев.

«Сборная Казахстана как минимум не станет хуже при Черчесове и хотелось бы, чтобы она стала сильнее и выступила еще лучше. У Станислава Саламовича есть дух победителя, он показал это в сборной России и зарубежных клубах. Уверен, что руководители федерации поставили перед Черчесовым задачу выйти на чемпионат мира, хотелось бы, чтобы он решил ее, хотя будет нелегко», — считает Аленичев.

Эксперт признался, что для него стало неожиданным назначение Черчесова в Казахстан. По словам Аленичева, он ждал, что экс-наставник сборной России продолжит карьеру в Российской премьер-лиге (РПЛ), в одной из московских команд. Вместе с тем, констатировал Аленичев, руководители клубов решили идти иным путем, и Черчесову не имело смысла дожидаться чьей-то отставки.

Ранее Черчесов рассказал о выплеске эмоций во время работы со сборной России.

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