Синнер официально стал первой ракеткой мира

Итальянский теннисист Янник Синнер впервые в карьере вышел на первое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в одиночном разряде. Обновленный рейтинг обнародован на официальном сайте организации.

Звание первой ракетки мира утратил серб Новак Джокович – он опустился на третье место. Его потеснил не только Синнер, но и выигравший «Ролан Гаррос» испанец Карлос Алькарас. Финалист Открытого чемпионата Франции представитель Германии Александр Зверев остался четвертым. Сохранили пятое и шестое места россияне Даниил Медведев и Андрей Рублев. Карен Хачанов потерял четыре позиции и выбыл из топ-20 — теперь он занимает 22-е место. Сразу на 10 строчек опустился Аслан Карацев, в новом рейтинге расположившийся на 92-м месте.

Рейтинг АТР на 10 июня.

1 (2). Янник Синнер (Италия) — 9525 очков;

2 (3). Карлос Алькарас (Испания) — 8580;

3 (1). Новак Джокович (Сербия) — 8360;

4 (4). Александр Зверев (Германия) — 6885;

5 (5). Даниил Медведев (Россия) — 6485;

6 (6). Андрей Рублев (Россия) — 4710;

7 (7). Каспер Рууд (Норвегия) — 4025;

8 (8). Хуберт Хуркач (Польша) — 3995;

9 (11). Алекс де Минор (Австралия) — 3845;

10 (10). Григор Димитров (Болгария) — 3775…

22 (18). Карен Хачанов (Россия) — 1780…

43 (42). Роман Сафиуллин (Россия) — 1097…

51 (53). Павел Котов (Россия) — 944…

92 (82). Аслан Карацев (Россия) — 645.

Ранее теннисистка Андреева поднялась на 23-е место в рейтинге WTA.