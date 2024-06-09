Новый министр спорта обвинил МОК в русофобии

Министр спорта России Михаил Дегтярев в интервью «КП» заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) уже забыл первопричину, по которой российские атлеты не соревнуются под своими национальными атрибутами.

«Это то, чем МОК сегодня занимается. Некоторые федерации дискриминируют нас, русских спортсменов по национальному признаку. Потому что уже никто не помнит, за что нас исключили. То ли за допинг, то ли за СВО, — никто не помнит, с чего все начиналось. Ну, полный беспредел», — заявил Дегтярев.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Однако в декабре МОК допустил Россию и Белоруссию до участия в Олимпиаде 2024 в нейтральном статусе. Олимпиада 2024 года пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.

В качестве альтернативы Россия создала формат Игр дружбы. Первые Игры дружбы планировалось провести с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Инициатором и координатором Игр дружбы является Международная ассоциация дружбы (International Friendship Association (IFA). 7 июня генеральный директор оргкомитета Игр дружбы Алексей Сорокин подтвердил информацию о том, что мероприятие будет перенесено.

Ранее в России отреагировали на французскую рекламу с Еленой Исинбаевой.