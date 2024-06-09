Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, сколько заработал Алькарас после победы на «Ролан Гаррос»

Карлос Алькарас благодаря победе на «Ролан Гаррос» заработал €2,4 млн

close
100%
Lisi Niesner/Reuters

Испанский теннисист Карлос Алькарас, ставший победителем Открытого чемпионата Франции — «Ролан Гаррос» — 2024, заработал на турнире максимально возможную сумму призовых — €2,4 млн ($2,6 млн).

По итогам данного отрезка сезона призовые 21-летнего теннисиста составили $4,5 млн, в общей сложности за карьеру он заработал $31,5 млн призовых.

В финальном матче третья ракетка мира оказался сильнее представителя Германии Александра Зверева. Встреча прошла на корте Филиппа Шатрие в Париже, продлилась 4 часа 20 минут и завершилась со счетом 6:3, 2:6, 5:7, 6:1, 6:2.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.

6 марта Международная федерация тенниса сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на летних Олимпийских играх — 2024 во Франции в нейтральном статусе. Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал Международный олимпийский комитет.

Ранее Евгений Кафельников рассказал, сможет ли Мирра Андреева удачно выступить на Олимпиаде.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами