Стало известно, сколько заработал Алькарас после победы на «Ролан Гаррос»

Испанский теннисист Карлос Алькарас, ставший победителем Открытого чемпионата Франции — «Ролан Гаррос» — 2024, заработал на турнире максимально возможную сумму призовых — €2,4 млн ($2,6 млн).

По итогам данного отрезка сезона призовые 21-летнего теннисиста составили $4,5 млн, в общей сложности за карьеру он заработал $31,5 млн призовых.

В финальном матче третья ракетка мира оказался сильнее представителя Германии Александра Зверева. Встреча прошла на корте Филиппа Шатрие в Париже, продлилась 4 часа 20 минут и завершилась со счетом 6:3, 2:6, 5:7, 6:1, 6:2.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.

6 марта Международная федерация тенниса сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на летних Олимпийских играх — 2024 во Франции в нейтральном статусе. Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал Международный олимпийский комитет.

Ранее Евгений Кафельников рассказал, сможет ли Мирра Андреева удачно выступить на Олимпиаде.