Бобровский объяснил свой шатаут высшими силами

Голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский заявил, что смог оформить шатаут в первом матче финала Кубка Стэнли 2024 года благодаря высшим силам. Его слова приводит Sportsnet

«Что касается сейвов, то я здесь во славу Бога, а не ради себя. Без него я ничто. Я просто благодарен за эту возможность и наслаждаюсь каждой секундой здесь», — заявил Бобровский.

В ночь на 9 июня состоялся первый матч финала Кубка Стэнли между «Флоридой» и «Эдмонтон Ойлерз», который прошел в американском городе Санрайз. Игра завершилась со счетом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) в пользу хозяев площадки. В составе «Флориды» авторами голов в матче стали Картер Верхаге (4-я минута), Эван Родригес (23) и Ээту Луостаринен (60).

Бобровский оформил шатаут, отразив все 32 броска, которые были нанесены по его воротам. Он был признан первой звездой поединка.

Таким образом, «Флорида» вышла вперед в финале Кубка Стэнли — 1:0. Вторая игра серии будет проведена 11 июня также на площадке «Пантерз» в Санрайзе. Стартовая сирена для хоккеистов прозвучит в 03:00 по московскому времени. После этого серия на два матча переедет в Эдмонтон.

Ранее Дмитрий Губерниев назвал Сергея Бобровского лучшим вратарем мира.